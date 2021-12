Santa Maria terá voos diretos para Florianópolis a partir da próxima terça-feira

publicidade

A partir da próxima terça-feira, o Aeroporto de Santa Maria, no Centro do Estado, passa a ter voos diretos para a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, às terças e quintas-feiras. “Com certeza é um avanço para a região termos mais esta opção de voo aos usuários do Aeroporto de Santa Maria. Nos voos para Porto Alegre, que são diários, registramos ocupação de 85% da aeronave, o que é uma ótima porcentagem. Agora teremos estes voos para a capital catarinense em determinados dias da semana, durante o verão, que cobre uma demanda solicitada pelos usuários do Aeroporto e acredito que teremos um bom retorno. É com certeza uma conquista para o município”, destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana.

A aeronave que vai ser utilizada nestes voos é do modelo ATR 72-900, com capacidade de 70 passageiros. Os valores das passagens são dinâmicos e dependem do dia em que os clientes compram em comparação a qual data ocorrerá a viagem. Informações de valores das passagens e horários dos voos estão disponíveis no site da Azul Linhas Aéreas, empresa que realizará as viagens. A partir de 8 de janeiro, a linha também ficará disponível aos sábados.

