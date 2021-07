Santa Rosa ganha R$ 100 mil na campanha 'Te Vacina RS'

publicidade

Santa Rosa foi a cidade que mais vacinou na faixa entre 50 mil e 100 mil habitantes. A premiação de R$ 100 mil, oriunda da campanha Te Vacina RS, do Governo do Estado, será utilizada na área da Atenção Primária à Saúde, para qualificação de serviços. Para o presidente da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, Délcio Stefan, a conquista é motivo para celebrar. “É o reconhecimento do trabalho árduo de todos que estão engajados na vacinação contra a Covid-19. Temos que destacar muito o empenho de toda nossa equipe”.

A prefeitura colocou em prática um planejamento estratégico para realizar a vacinação conforme orientação do Estado e do Governo Federal. O processo todo ocorreu com agendamento e sem problemas de fila, e não teve a necessidade de vacinação aos finais de semana. Santa Rosa já aplicou 55.900 doses. Do total, 37.742 foram da primeira dose, o que corresponde a 51,5% da população vacinada. Foram aplicadas ainda 15.897 da segunda dose e 2.338 de dose única. São 18.235 pessoas com a imunização completa, 24,9% da população.

A Diretora da Gestão da Atenção Primária em Saúde, Fabiana Breitenbach, diz que há um esforço coletivo entre os profissionais da Fundação com objetivo de alcançar um melhor cuidado para as pessoas nesta época tão difícil. "Nossa meta é continuar avançando e vacinando cada vez mais pessoas”.

