Santa Rosa registra primeira semana sem internações em estrutura exclusiva para Covid-19

Desde março do ano passado, quando foi inaugurada a Unidade Dom Bosco exclusiva para pacientes da Covid-19, esta foi a primeira semana sem pacientes nos leitos de internação. Além disso, Santa Rosa está há duas semanas sem registrar óbitos em decorrência do coronavírus.

Paulo Cesar Pich, gerente da Unidade Dom Bosco, revela que já passaram pelos leitos 1.035 pessoas. São 20 leitos, todos disponíveis. Na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) são 40 leitos, há apenas seis ocupados. No local já passaram 828 pessoas.

“Há uma diminuição na procura dos atendimentos ambulatoriais, o que reflete automaticamente nas internações. Mas, mesmo assim, seguimos em vigilância, mantendo as equipes e a estrutura ativa”. Paulo lembra que Santa Rosa conseguiu manter pacientes da Covid-19 em um hospital isolado, com uma estrutura específica para a pandemia.

A cidade registrou 198 mortes por Covid-19. A vacinação está em estágio avançado, com imunização para moradores de 27 ano0 ou mais. Além disso, mais de 30% da população está vacinada com as duas doses.

