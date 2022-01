Santana do Livramento vacina crianças de 8 e 9 anos sem comorbidades

publicidade

A Secretaria de Saúde de Santana do Livramento, a partir desta segunda-feira, das 13h às 16h30min, no Pronto Atendimento Médico (PAM), vacina crianças de 8 e 9 anos completos sem comorbidades.

O PAM fica na rua Manduca Rodrigues, 535, no Centro da cidade. No momento, Livramento conta com 1.915 casos ativos do novo coronavírus e 12 pacientes hospitalizados (90% de ocupação na UTI-Covid).

