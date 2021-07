Santini participa do Connection Experience de Canela e falará de turismo

publicidade

O secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, será um dos palestrantes do Connection Experience, em Canela. Santini assumiu a pasta no final de março deste ano, em meio a um dos momentos mais difíceis do turismo gaúcho diante dos reflexos da pandemia. No evento, que ocorrerá de forma híbrida e reunirá conteúdos e experiências técnicas, o secretário apresentará o painel Experiência Gaúcha: a cultura como impulsionadora do turismo no Rio Grande do Sul.

O evento também vai abordar a temática do turismo de natureza. “O que as pessoas buscam hoje em dia são novos destinos e experiências ao ar livre e, especialmente, de lazer para toda família. E essas opções são abundantes no Estado em diferentes regiões. Cachoeiras, trilhas, cicloturismo são alguns exemplos”, aponta. A apresentação do secretário será no dia 9 de setembro, primeiro dia da imersão que o Connection vai propor para um público exclusivo na Serra Gaúcha.

No último dia 20 iniciou a programação de lives no Youtube do Ministério do Turismo Federal, promovidas pelo Projeto Experiências do Brasil Rural. Segundo a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), o Turismo Rural tem se destacado no Brasil e parte desse impulsionamento diz respeito à busca por destinos afastados de aglomerações e com mais opções de atividades ao ar livre. O presidente da entidade, Alexandre Sampaio, ressalta que a modalidade é essencial para o desenvolvimento econômico do País. "Há uma forte contribuição para a renda da região rural que, muitas vezes, depende desta atividade para sobreviver. Isso impacta toda a cadeia produtiva e econômica do País", explica.

Alinhado com as tendências de turismo global, o Connection Experience, que ocorrerá de 9 a 10 de setembro, em Canela (RS), debaterá sobre o turismo rural e suas descobertas. Um dos painelistas será Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura - Ibraoliva e proprietário do Azeite Vila do Segredo, em Caçapava do Sul. O gaúcho fundou a primeira Pousada Olival na Rota das Oliveiras no Rio Grande do Sul. O local oferece uma experiência de imersão no turismo rural pela paisagem dos olivais, e nos sabores da gastronomia do Pampa Gaúcho. Com descendência de espanhóis e portugueses, o casal empreendedor Renato e Cinara, compartilham bons momentos da vida com objetivo de deixar um legado para as gerações futuras, por isso a linda experiência do cultivo da Olivicultura. Esse será o mote do painel Turismo Rural: Experiências Autênticas e o Mercado 4.0. O evento será híbrido, com acesso exclusivo para 250 pessoas presenciais, que além de participarem das palestras e terem possibilidade de networking, também serão beneficiadas com a jornada de experiências técnica em atrativos da cidade. Mais informações em www.festurisgramado.com/connection.