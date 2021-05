Santo Ângelo suspende aulas e anuncia vacinação em professores

publicidade

O Poder Executivo de Santo Ângelo anunciou que estão suspensas as aulas presenciais nas redes pública e privada na cidade. As aulas ocorrem apenas no formato on-line desde segunda-feira. Segundo a prefeitura, a decisão segue o parecer técnico do Comitê Científico Regional, vinculado à Associação dos Municípios das Missões (AMM).

O documento destaca a evolução de casos em crianças e jovens em idade escolar. O texto também considera a operação da rede hospitalar local acima da capacidade máxima, tanto em leitos de UTI quanto clínicos. O prefeito Jacques Barbosa disse que a ação ocorre em defesa da vida das crianças, jovens, professores, trabalhadores em educação e familiares da comunidade escolar.

Na quarta-feira, inicia a vacinação contra a Covid-19 em professores da rede pública e privada de ensino, a partir da Educação Infantil. Depois, a imunização dos professores avança para as séries iniciais e ensino fundamental.

