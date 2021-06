Sapiranga constrói galeria pluvial

publicidade

Segue em andamento a implementação da galeria pluvial no bairro São Luiz, em Sapiranga. As obras tiveram início em março deste ano com a instalação de 20 anéis para formação da rede na rua Elis Regina. Conforme a Secretaria de Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade de Sapiranga, após esta etapa, está ocorrendo agora a construção de 11 metros de galeria para águas das chuvas na rua 27 de Maio. O investimento na construção da galeria de concreto medindo 3m x 2m é de R$ 50 mil com recursos do financiamento através do Banco do Brasil.

Outro ponto que também terá melhorias é a rua Elis Regina, onde será ampliada a atual rede e terá uma importante ligação entre os bairros Floresta e São Luiz, conectando a avenida dos Flamingos e a rua Ernesto Antônio de Paula. O trajeto também passará pela rua 27 de Maio, dando a população uma nova opção de deslocamento entre os bairros, diminuindo o fluxo na rua Presidente Kennedy.