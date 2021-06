Sapiranga e Feevale fazem parceria na área do empreendedorismo

publicidade

A prefeitura de Sapiranga e a Universidade Feevale firmaram mais uma parceria, agora na área de empreendedorismo. O ato de assinatura do convênio aconteceu no polo da Feevale Digital de Sapiranga, na tarde desta quarta-feira, e segundo a prefeita Carina Nath, o projeto denominado Small Campus, ocorrerá por meio do Feevale Techpark, promovendo a pré-incubação e a incubação de empresas da cidade nas áreas da tecnologia da informação e comunicação, indústria criativa, materiais e nanotecnologia, ciências da saúde e biotecnologia, e ciências ambientais e energias renováveis.

O acompanhamento dessa ação ficará à responsabilidade da diretoria de Inovação da Feevale e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia. “A iniciativa vai possibilitar um espaço para o desenvolvimento de negócios em Sapiranga, estimulando novas ideias e gerando emprego e renda. Dessa forma, a parceria entre prefeitura e Feevale valorizará a vocação e as potencialidades do município, atendendo às demandas da comunidade, impactada pela pandemia de Covid-19", disse a prefeita.

Já o reitor da universidade Cleber Prodanov, ressaltou a importância da ajuda em relação aos conceitos econômicos. “Sapiranga é uma cidade com foco no calçado, mas tem espaço e tem desejo de criar novos nichos, principalmente atendendo ao público mais jovem que tem uma outra expectativa em questão de trabalho", afirmou.

Recentemente, a universidade firmou uma parceria com a cidade na área da saúde, que possibilitará que a Unidade Básica de Saúde (UBS) São Jacó em Sapiranga, opere como Unidade Escola de Medicina, contribuindo, assim, com a assistência em saúde aos moradores.

Além disso, a Feevale realizará ações voltadas aos professores da rede municipal, promovendo a sua qualificação. “Começamos por uma área muito difícil que é a área da saúde, e avançamos muito rápido. Hoje são nove professores e 125 alunos da medicina que estão atendendo ali na São Jacó, isto vai crescer”, concluiu Prodanov.

