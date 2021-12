Sapiranga fornecerá transporte para interessados em doar sangue no Homocentro da Capital

publicidade

A Prefeitura de Sapiranga disponibilizará, gratuitamente, transporte para as pessoas interessadas em doar sangue no Homocentro em Porto Alegre, no dia 14 de dezembro. A saída será às 7h30mn, da Central de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na avenida 20 de Setembro, 3108 (ao lado da Feira do Agricultor), no Centro da cidade. Interessados em doar sangue podem fazer a inscrição por meio do Google Docs.

Para a inscrição ser confirmada, é preciso verificar a pontuação com base nas respostas do formulário. Dessa forma, é possível definir se a pessoa está apta para doar sangue nesse momento (a pessoa interessada em doar sangue responde ao formulário e a Secretaria de Saúde de Sapiranga entra em contato no dia anterior à doação). Caso a pessoa não tenha acesso a computador ou a internet, pode entrar em contato pelos telefones (51) 3959-1006 e (51) 3959-1015.