Sapucaia do Sul inicia agendamento de vacinação para adolescentes de 12 anos com comorbidades

A prefeitura de Sapucaia do Sul abriu agendamento para aplicação da primeira dose contra a Covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, portadores de comorbidades. Além disso, também houve a liberação para imunização de pessoas autistas com diagnóstico médico definido. O agendamento destes grupos deve ser feito pelo site disponibilizado pela prefeitura.

De acordo com a Administração, segue também a vacinação da segunda dose de AstraZeneca, em todas as unidades de saúde, para aqueles que recebem a primeira aplicação em 29 de maio. Gestantes e puérperas que receberam a primeira dose de AstraZeneca, terão o esquema vacinal completado com dose da Pfizer ou CoronaVac. O agendamento para este público deve ser feito pelo telefone WhatsApp (51) 99266-6063.

Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Viamão deu inicio a vacinação contra a Covid-19 na população com 23 anos e as aplicações da primeira dose para este grupo seguem durante toda esta quinta-feira. A campanha de imunização contra o novo coronavírus ocorre nas 19 unidades de saúde da rede e também abrange pessoas com comorbidades, deficiência ou síndrome de down maiores de 18 anos. A imunização dos adolescentes, de 12 a 17 anos, com comorbidades acontece exclusivamente no Centro de Especialidades. Também ocorre a antecipação da segunda dose para aqueles que foram vacinados com a Pfizer até 03 de junho.

