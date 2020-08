Sapucaia do Sul não adere ao modelo de cogestão e mantém restrições da bandeira vermelha

publicidade

A prefeitura de Sapucaia do Sul, cidade que pertence à Região 8 do sistema de Distanciamento Controlado, não aderiu ao modelo de gestão compartilhada, como por exemplo Canoas, e continua seguindo as medidas restritivas adotadas pela caracterização da bandeira vermelha, conforme os decretos estaduais. O prefeito, Dr. Luis Rogério Link, disse que diante da lotação das UTIs de Covid-19 e o aumento do número de casos confirmados e óbitos, não vê argumentos para flexibilizar as medidas. "Não vejo critérios para que adotemos medidas de bandeira laranja. Estamos com as UTIs de Covid 100% lotadas, e temos 143% das internações clínicas por coronavírus. Já passamos dos 40 mortos na cidade. Vamos seguir rigorosamente os protocolos sugeridos pelo Estado", disse Link.

Diante dessa postura, o comércio não essencial, em Sapucaia do Sul, pode funcionar com atendimento presencial, de quarta-feira a sábado, das 10h às 17h, respeitando teto de ocupação de 25%. Lavagens de carro seguem mesmos dias e horários de atendimento do comércio não essencial, mas somente pode atender um cliente por vez. Salões de beleza e barbearias devem obedecer aos critérios de 25% de ocupação do espaço, com atendimento individualizado e respeitando o distanciamento de quatro metros entre clientes.

Academias devem funcionar com atendimento individual, garantido que o espaço seja de 16 metros quadrados e a ocupação máxima de 25% do espaço físico total. Segue proibida a prática de esportes de contato, assim como o uso de bebedouros e chuveiros. Os restaurantes poderão servir, no local, de terça-feira a sábado, das 9h às 16h, reforçando os protocolos obrigatórios, como higienização e distanciamento entre as mesas, 50% dos trabalhadores e lotação de até 25% da capacidade do estabelecimento. Fica autorizado apenas pratos a la carte e prato feito. Os buffets de autosserviço seguem proibidos. Lanchonetes e lancherias poderão funcionar exclusivamente com tele-entrega, pague e leve e drive-thru, não sendo permitido que as pessoas comam no local.

Além disso, seguem suspensas aulas, cursos e treinamentos presenciais em todas as escolas, faculdades, universidades, públicas ou privadas, municipais, estaduais ou federais, e demais instituições de ensino, de todos os níveis e graus, creches privadas ou comunitárias. Praças e espaços públicos de lazer seguem interditados. Bares, boates e casas noturnas estão proibidos de funcionar. Também segue suspensa a realização de festas e eventos.