Segunda de jogo do Brasil terá sol e calor no Rio Grande do Sul

A segunda-feira de jogo do Brasil na Copa do Mundo terá tempo ensolarado no Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul, o sol aparece em todas as regiões gaúchas, mas acompanhado de nuvens na grande maioria das localidades. O calor será mais intenso, com marcas acima de 30ºC nas regiões Oeste e Noroeste.

A umidade que vem do mar para o continente poderá levar períodos de maior nebulosidade e chance de chuva em parte do dia em pontos do Litoral Norte. Também não se descarta chuva isolada de verão à tarde no Norte gaúcho, em área perto de Santa Catarina.

Mínimas e máximas em alguns cidades gaúchas:

Torres 18ºC / 24ºC

Porto Alegre 19ºC / 28ºC

Caxias do Sul 14ºC / 28ºC

Erechim 17ºC / 29ºC

Santa Maria 17ºC / 30ºC

Alegrete 18ºC / 32ºC

Pelotas 18ºC / 27ºC