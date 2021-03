Semana começa com números exponenciais da Covid-19 na Fronteira-Oeste

publicidade

A segunda-feira amanheceu com as UTIs lotadas em Uruguaiana. Na especializada Covid são 10 leitos tomados representando 100% da capacidade e na Geral, os oito existentes, sendo três por pacientes do novo coronavírus fora do período de transmissibilidade, também com 100% de ocupação. A Unidade de Internação Clínica (UIC) atingiu 18 leitos. Um total de 31 hospitalizações. O funcionário da fiscalização da Secretaria da Fazenda do município, Paulo Barros, 58 anos, faleceu na manhã de hoje, somando agora 117 mortes creditadas à doença no município. A prefeitura lamentou a perda do servidor que atuava há 33 anos na administração pública.

No momento, são 6.900 casos confirmados do vírus, sendo 303 ativos. Há 602 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ou sob suspeita. Segundo a administração da Santa Casa de Caridade, este é o pior momento da pandemia e a instituição registra o maior número de infectados hospitalizados. E para agravar o quadro se convive com a impossibilidade de transferências de pacientes, alerta.

Em Alegrete, os números são exponenciais. Foram registrados 5.795 casos confirmados da doença, sendo 1.188 ativos, o maior número de casos ativos da R03. Os leitos de UTI da Santa Casa estão lotados. Houve o registro de 77 mortes, uma por mil habitantes. Em Itaqui, há 13 pacientes internados, todos fazendo uso de ventilação mecânica, intubados ou não.

