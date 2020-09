Semana Farroupilha no sistema Drive-In inicia hoje em Farroupilha

publicidade

A programação da Semana Farroupilha, no município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, inicia nesta quinta-feira com dois shows. Os festejos no município serão no sistema Drive-In e as apresentações ocorrerão no Largo Carlos Fetter. O início está marcado para as 19h30min com a Família Ávila. Às 20h30min, o Grupo Gurizada da Serra completa o espetáculo.

Serão quatro dias de shows, entre hoje e o dia 20 de setembro. A partir do dia 18, o início às ocorre às 19h.

O local prevê 150 vagas de veículos e os ingressos podem ser obtifos junto ao Sesc, que é parceiro no evento, na rua Cel. Pena de Moraes, 320, no Centro, em horário comercial. O ingresso é gratuito, porém, aqueles que quiserem colaborar com o projeto Mesa Brasil, poderão doar um quilo de alimento não-perecível. Além disso, o evento contará com transmissão ao vivo pelo Facebook do Sesc Farroupilha.

A programação nesses quatro dias de shows visa envolver a comunidade farroupilhense valorizando os artistas locais. O destaque da programação é o stand up Bagual do Gaudêncio, na sexta-feira, às 21h. Será disponibilizado um telão para que o público presente possa melhor visualizar as atrações.

•• Confira a programação completa:

• 17/09 Quinta-feira

19h30min – Família Ávila

20h30min – Grupo Gurizada da Serra

• 18/09 Sexta-feira

19h – Diuran Matani e Grupo

20h – Grupo Bolicho

21h – Stand up Bagual do Gaudêncio

• 19/09 Sábado

19h – Vozes da Serra

20h – Fábio Soares

21h – Grupo Eco das Coxilhas

• 20/09 Domingo

19h – Alexandre Battisti e Grupo Paiol

20h – Grupo Estradero

Semana Farroupilha Drive-in

Data: 17 a 20 de setembro de 2020

Local: Largo Carlos Fetter

Horário de abertura para acesso: 18h

Entrada gratuita, porém, é necessário retirar ingresso até 17/09.

* O acesso dos carros acontecerá por ordem de chegada (limite de 150 carros por dia).

* Caso seja necessário sair do carro, é obrigatório o uso de máscara.

* Não haverá comercialização de alimentos e bebidas.