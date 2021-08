Semana inicia com mais de 1,2 mil vagas de empregos em Chapecó

publicidade

O Balcão Municipal de Empregos de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, inicia a semana com 1.260 vagas, em 561 funções. Mantido pela prefeitura, o órgão é um serviço que poupa o tempo de quem busca trabalho, facilitando o acesso às oportunidades oferecidas pelas empresas do município. Com isso, agiliza a seleção das empresas, que recebem candidatos conforme suas necessidades. Segundo o coordenador do Balcão de Empregos, Júlio Cézar Signori, com a ampliação da vacinação da população contra o Covid-19 ocorre uma retomada forte das atividades econômicas e com isso surge grande número de oportunidades de trabalho nos mais diversos setores. “Especialmente nos setores da indústria e da construção civil existe oferta de vagas de trabalho”, observa.

Signori informou que apenas no setor da indústria são oferecidas 400 vagas de emprego e centenas na área da construção civil. “Temos vagas para pessoas com curso superior, além de ensino médio, fundamental e técnico”, detalha. As vagas mais urgentes são marceneiro, vendedores, assistente técnico eletromecânico, eletricista, auxiliar de cozinha, garçom/garçonete, auxiliar de laboratório, supervisor de projetos, suporte técnico de sistemas, técnico de automação, operador de empilhadeira, motoboy, atendente, jateador, estoquista e soldador. Signori disse que o Balcão Municipal de Empregos é uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho. “Além de oferecer informações atualizadas sobre vagas disponíveis aos candidatos, atende às demandas de mão-de-obra dos empregadores”, observa.

Os interessados nas vagas de trabalho devem fazer o cadastro na página do balcão, no site da prefeitura. Posteriormente é feito o agendamento, que pode ser por telefone. Os telefones para agendamento são (49) 3322-1002 e (49) 3328-6376. O horário é das 7h às 19h. O endereço é na rua Comandante Carlos Pinho, 30D, embaixo do Bandejão. Também tem atendimento na Superintendência da Efapi, das 7h às 13h, pelo telefone (49) 3329-7760.