Semana Nacional do Trânsito inicia em Pelotas

A Ecosul, a Secretaria Municipal de Trânsito de Pelotas, CFCs Drive Car, União e Rádio União fizeram uma blitz educativa na avenida Ferreira Viana, em Pelotas, com o intuito de lembrar aos motoristas os perigos que existem em usar telefone celular no trânsito. Foram distribuídos sacos de lixo para carros e folders. Em torno de 300 veículos foram abordados. “Primeiro eles acharam que a blitz era punitiva, depois aceitaram bem a campanha, elogiavam. Até teve alguns que jogavam o telefone para o lado quando nos viam”, disse o analista de tráfego da Ecosul, Daniel Corrêa.

A iniciativa faz parte da Semana Nacional do Trânsito que vai até dia 25 de setembro. Novas blitze de trânsito estão marcadas para esta quinta-feira, às 11h30min em frente ao Parque da Baronesa e às 14h30min na esquina das avenidas Domingos de Almeida com Juscelino Kubitschek. “A ideia é orientar os motoristas quanto as regras e perigos de trânsito e distribuir material educativo”, explica o Secretário Municipal de Transportes e Trânsito, Flávio Al Alan.

Na próxima segunda e terça-feira será realizado o projeto “Mini pista”, com crianças de 7 a 12 anos, aonde os pequenos são levados até a sede da concessionária. Na oportunidade eles terão uma palestra sobre conscientização e atitudes seguras no trânsito. Após, vão para uma mini pista, aonde utilizarão carrinhos elétricos e aprenderão mais sobre sinalização. Por fim, na próxima quarta-feira, dia nacional do trânsito, será realizada uma ação de saúde para os caminhoneiros no quilômetro 529 da BR 116, em Capão do Leão. Na oportunidade, além de orientações de alimentação, eles poderão verificar glicose e pressão arterial.