Serra gaúcha debate medidas de combate ao coronavírus neste sábado

A Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste (Amesne) estará reunida neste sábado, a partir das 17h, em reunião virtual para debater medidas conjuntas de combate à proliferação da Covid-19. Até mesmo um regramento regional mais restritivo deve ser discutido.

Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, chamou a atenção para a iminência de uma nova onda da Covid-19 na cidade. Ele reforçou o pedido para que a população mantenha o distanciamento social evitando as aglomerações que são a causa principal de disseminação do vírus.

“Não queremos fechar nenhuma atividade, mas se percebermos um agravamento de casos podemos publicar já neste fim de semana um novo decreto para reduzir a circulação de pessoas. Todos tem que estar conscientes de sua responsabilidade e ajudar a combater a proliferação dos casos”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal da Saúde de Caxias do Sul, Danielle Meneguzzi, destacou que a situação em Caxias do Sul é bastante delicada. O quadro causa preocupação diante da pequena margem de capacidade de atendimento que resta. “Percebemos um aumento de casos na última semana e além disso notamos uma maior circulação de pessoas pela cidade. Também temos todo um inverno pela frente, então precisamos todos nos ajudar”, disse a secretária.

A ocupação de leitos de UTI Adulto privado (Covid-19) está e 83%, já nos leitos de UTI adulto SUS (Covid)-19 a ocupação está em 100%. Até o final da tarde desta sexta-feira, 31 pessoas aguardavam por um leito de UTI pelo SUS.