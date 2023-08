Setembro começa com virada no tempo, nesta sexta-feira no RS

publicidade

A MetSul Meteorologia alerta que este mês de setembro será excepcionalmente chuvoso no Rio Grande do Sul com volumes absurdamente altos para apenas um mês em diversas cidades. Já no primeiro dia do mês, nesta sexta-feira, o tempo muda e a chuva retorna. Embora o sol apareça com nuvens em muitas cidades durante o dia, a nebulosidade aumenta e a atmosfera vai se instabilizar.

Já chove cedo no Oeste e no decorrer do dia a chuva avança para o Sul, pontos do Centro gaúcho e da Metade Norte. Não se afasta instabilidade à noite na Grande Porto Alegre. O dia será agradável e o vento sopra por vezes moderado.

As mínimas rondam os 10ºC em Pelotas, 9ºC em Vacaria e 5ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 24ºC em Caxias do Sul e 25ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 13ºC e 26ºC.

O potencial para temporais, isoladamente fortes, aumenta entre o domingo e a segunda-feira, quando frente fria se organiza e uma massa de ar mais frio avança sobre o ar quente instalado sobre o Sul do Brasil. Por isso, o final do domingo, a madrugada e a manhã de segunda são de alto risco de temporais; com muitos raios, chuva intensa, granizo e vento forte.

Com uma corrente de jato em baixos níveis presente, há risco de episódios de vento severo isolados. Na segunda, aprofundamento de centro de baixa pressão trará rajadas fortes em muitas cidades de 60 km/h a 80 km/h, mas superiores em alguns pontos. Nas áreas de maior altitude dos Campos de Cima da Serra e do Sul de Santa Catarina é maior o risco de vento perto e acima de 100 km/h.