Sexta-feira será de instabilidade e nebulosidade no RS

A sexta-feira será de instabilidade e nebulosidade em todo o Rio Grande do Sul. Entretanto, o sol pode aparecer entre nuvens em diferentes pontos do território gaúcho.

Ao longo do dia, a maioria das regiões do Estado irão registrar pancadas de chuva. Porém, a expectativa é para precipitações irregulares e mal distribuídas, segundo a MetSul. Pontos isolados do Estado podem sofrer com chuva forte e temporal.

Diante deste quadro, as temperaturas não devem superar os 30°C. Em Porto Alegre, o dia terá sol e pancadas de chuva. Os termômetros vão oscilar entre 21 ºC e 28 ºC.

Veja as mínimas e máximas em alguns cidades:

Torres 21 ºC / 26 ºC

Caxias do Sul 17 ºC / 23 ºC

Erechim 19 ºC / 24 ºC

Passo Fundo 19 ºC / 25 ºC

Alegrete 22 ºC/ 28 ºC

Bagé 21 ºC / 28 ºC