Sexta-feira será de muito calor no RS

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas com presença de nuvens no decorrer do dia, segundo a MetSul. Uma massa de ar muito quente, associada a uma bolha de calor que se intensifica na Argentina, influencia o tempo em toda a região e traz mais um dia de muito calor para os gaúchos.

As máximas ficam entre 37ºC e 39ºC novamente no Oeste gaúcho e passam dos 30ºC até em pontos da Serra.

Devido ar calor, não se pode afastar chuva de verão no interior à tarde, mas extremamente isolada e em pouquíssimos locais. Há chance de neblina em setores do Leste no amanhecer.

Mínimas e máximas no RS

Santiago 21°C / 36°C

Pelotas 22°C / 35°C

Uruguaiana 24°C / 38°C

Santa Cruz 21°C / 34°C

Vacaria 15°C / 27°C