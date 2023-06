Sibra empossa nova diretoria para dar continuidade ao legado

publicidade

A Sociedade Israelita Brasileira de Beneficência e Cultura (Sibra) deu posse à sua nova diretoria nesta sexta-feira. A cerimônia ocorreu na Sinagoga, fundada em 1936 por imigrantes judeus-alemães em Porto Alegre e contou com a presença do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine.



Sérgio Caraver reassume o cargo de presidente da diretoria pela terceira vez e destacou a grande honra de liderar a gestão da primeira sinagoga reformista/liberal do Rio Grande do Sul.



O presidente destacou a importância da entidade para além da capital e do Estado, ressaltando o trabalho internacionalmente reconhecido da Sibra em relação ao diálogo inter-religioso realizado pelo rabino Guershon Kwasniewski. Na programação de atividades para a gestão 2023/2025, estão previstos diversos eventos culturais para ampliar a relação com as comunidades.



“Retornar à direção dessa entidade, com toda a sua importância, é uma verdadeira honra. A Sibra sempre esteve à frente de seu tempo. O trabalho realizado pelo rabino em relação à união e interação entre as religiões torna este momento único. Voltar para essa entidade tem um significado imenso de grandeza”, declarou Caraver.