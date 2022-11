Sindihospa celebra 60 anos e Henri Siegert Chazan é reconduzido à presidência da entidade

publicidade

Um grande ato solene marcou os 60 anos do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindihospa), bem como a recondução de Henri Siegert Chazan, diretor do Residencial Geriátrico Pedra Redonda, à presidência da entidade para o período entre 2022 e 2025, e a posse do Conselho de Administração. O evento duplo foi realizado na noite de ontem na Casa Vetro, bairro Jardim Europa, em Porto Alegre, reunindo diversas autoridades, personalidades e parceiros.

“É com muito orgulho que o Sindihospa chega aos seus 60 anos, com a alegria de contribuir para a construção dessa rede de alta qualidade. A saúde de Porto Alegre, hoje, é uma referência mundial. A capital gaúcha tem alguns dos melhores hospitais do Brasil e do mundo”, ressaltou Chazan, reconduzido ao cargo pela terceira vez, em seu discurso. “Desde antes de sermos um sindicato, temos uma dedicação integral à qualificação dos serviços de saúde de Porto Alegre.”

O ato contou também com algumas homenagens, como a sete ex-presidentes do sindicato e ao Instituto Cultural Floresta, que, durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19, entre março de 2020 e março de 2021, repassou R$ 22 milhões ao setor de saúde. Neste período, foram atendidas as demandas de equipamentos de proteção individual (EPIs) e demais itens para mais de 30 prefeituras gaúchas, entre elas Porto Alegre, além de 100 lares de idosos.

Na próxima terça-feira, o Sindihospa será homenageado na Câmara Municipal de Porto Alegre, às 17h, em ato proposto pelo vereador Alvoni Medina. Na ocasião, a entidade receberá o diploma de honra ao mérito. “Agimos como interlocutores entre as entidades para ajudar na evolução de projetos e iniciativas. Exemplo disso são os grupos de trabalho permanentes, que discutem soluções conjuntas em diversas áreas, como a enfermagem, farmácia, gestão ambiental, entre outras tantas”, afirmou a gerente do sindicato, Alessandra Dewes.

O Sindihospa, com seus 20 núcleos e departamentos estruturados, representa prestadores de serviços de saúde de Porto Alegre. Reúne hospitais, clínicas, residenciais geriátricos, empresas que prestam serviços de home care, laboratórios de análises patológicas, clínicas veterinárias, estéticas e outras organizações do setor.

Membros do Conselho de Administração (2022-2025)

Presidente: Henri Siegert Chazan (Residencial Pedra Redonda)

Vice-Presidente: Rafael Cremonese (Hospital Mãe de Deus)

Conselheiro Administrativo e Financeiro: João Daniel Berto (Hospital Divina Providência)

Conselheiro de Marketing e Comunicação: Mohamed Parrini (Hospital Moinhos de Vento)

Conselheiro de Desenvolvimento Humano: Saulo Mengarda (Hospital São Lucas da PUCRS)

Conselheiro de Relações com o Mercado: Jorge Bajerski (Hospital de Clínicas de Porto Alegre)

Conselheiro de Serviços e Melhores Práticas: Daniel Giaccheri (São Pietro Saúde)

Conselheiros: Cláudio Oliveira (Grupo Hospitalar Conceição), Odacir Rossato (Hospital Ernesto Dornelles), Fernando Lorenz (Diaglaser Centro de Diagnóstico e Tratamento Ltda), Jorge Avelino dos Santos (Clínica São José) e Marcelo Abreu (Clinoson).