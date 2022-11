Sine Municipal de Porto Alegre e agências FGTAS/Sine oferecem mais de 10 mil vagas nesta semana

publicidade

Mais de 10 mil vagas são oferecidas pelo Sine Municipal de Porto Alegre nesta semana, somadas às das agências da FGTAS/Sine no Rio Grande do Sul. Não há necessidade de experiência em muitas delas, e são para oportunidades efetivas ou temporárias em inúmeras atividades. No caso do Sine da Capital, são 1.576, com destaque para vagas no setor de serviços, com a maioria delas para recenseador, com 354. Há, ainda, 200 vagas abertas para atendente de lojas e mercados, bem como 115 para atendente de lanchonete.

Para participar dos processos seletivos, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento descentralizado do Sine Municipal ocorre na próxima sexta-feira, das 13h30min às 16h, na Paróquia Santíssima Trindade (rua José Luiz Peres Garcia, 5) bairro Farrapos. A ação é em parceria com o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) local. Interessados em participar devem levar documento oficial com foto. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Quanto às vagas das agências FGTAS/Sine, mais de 70% delas não exige experiência e mais de 25% também não exige escolaridade mínima. Do total de 8.763 disponíveis, 6.545 são efetivas e 2.218, temporárias. Entre as oportunidades fixas, a ocupação de alimentador de linha de produção lidera, com 928, seguido por atendente de lojas e mercados, com 279, motorista de caminhão, com 241, e vendedor de comércio varejista, com 226.

Em relação às agências com mais vagas efetivas em aberto, a liderança é da unidade de Erechim, com 368, seguida por Garibaldi, com 283, e São Leopoldo, com 280. Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego (Sine) oferece o aplicativo Sine Fácil. No app, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Os endereços das agências estão disponíveis no site fgtas.rs.gov.br.

Principais oportunidades de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre

Recenseador (354)

Atendente de lojas e mercados (200)

Atendente de lanchonete (115)

Pedreiro (79)

Soldador (76)

Auxiliar de expedição (60)

Caldeireiro instalador (55)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (52)

Principais oportunidades de emprego nas agências FGTAS/Sine

Alimentador de linha de produção (928) – efetivas

Entrevistador censitário e de pesquisas (907) – temporárias

Atendente de lojas e mercados (279) – efetivas + 136 temporárias

Motorista de caminhão (241) – efetivas

Vendedor de comércio varejista (226) – efetivas

Operador de caixa (225) – efetivas

Trabalhador volante da agricultura (242) – temporárias