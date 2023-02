Sobe para 50 o número de mortos no Litoral Norte de São Paulo

publicidade

Subiu para 50 o número de mortos pelos temporais que atingiram o Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana, segundo o boletim divulgado pelo governo estadual às 18h00, nesta quinta-feira (23).

São 49 óbitos em São Sebastião e um em Ubatuba. O número deve aumentar, pois os trabalhos de busca por dezenas de desaparecidos continuam.

De acordo com o governo de São Paulo, 38 já foram identificados pelo IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba e liberados para o sepultamento. São 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Atualmente, a região afetada pelas chuvas tem 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados em todo Estado. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, as vítimas estão abrigadas em escolas, creches e igrejas da cidade.

Atendimento médico

Vinte adultos e seis crianças, vítimas das chuvas, foram atendidos até o momento no Hospital Regional do Litoral Norte. Do total, 16 permanecem internados com estado de saúde estável, e um, em estado grave. Outros cinco pacientes já receberam alta hospitalar, e quatro foram transferidos para outras unidades.

Desde domingo (19), as unidades de saúde no litoral norte estão em alerta para receber os feridos do desastre que atingiu a região. Outras unidades de saúde da Baixada Santista, do Alto Tietê e da capital também estão aptas a recebê-los.

A Marinha do Brasil enviou o maior navio de sua frota, o Atlântico, para auxiliar no atendimento e socorro às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. A embarcação — que conta com 300 leitos — atracou no porto de São Sebastião na tarde desta quinta-feira (23).

De acordo com a Marinha, com a chegada do navio será possível criar uma estrutura que reforçará o atendimento médico aos desabrigados e desafogar os hospitais da área, que estão priorizando os casos mais graves.