Sol e calor voltam ao Rio Grande do Sul neste domingo

As áreas de instabilidade que trouxeram chuva no sábado se afastam do Rio Grande do Sul e se concentram em Santa Catarina e o Paraná com intensa precipitação e temporais. O sol aparece no estado gaúcho neste domingo e, sob ar mais quente, a temperatura terá uma disparada. Por isso, a tarde deste domingo será de temperatura alta e calor.

Máximas acima de 30ºC vão predominar na Grande Porto Alegre, vales, Oeste e no Noroeste. Na Capital, a temperatura deve variar entre 20ºC e 31ºC.

O calor pode trazer chuva e temporais muito isolados da tarde para a noite, tal como ocorre em meses de verão.