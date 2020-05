Supermercado Zaffari volta a funcionar em São Leopoldo

publicidade

Foi reaberto neste domingo o supermercado Zaffari Bourbon da cidade de São Leopoldo. O estabelecimento foi interditado no final da tarde do último sábado, por não cumprir as normativas do Decreto Municipal Nº 9482/20 de ações de prevenção ao coronavírus.

Após nova operação dos fiscais da força-tarefa da prefeitura, integrada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Secretaria da Saúde e apoio da Guarda Civil Municipal, o estabelecimento voltou a operar. Ficou acordado que o local só poderá exercer suas atividades atendendo até 592 pessoas dentro do espaço físico, entre funcionários e clientes.

“A irregularidade constatada no local, além da questão da falta dos equipamentos de proteção individual (EPIs), não foi o número de pessoas em excesso em todo o supermercado, mas sim a aglomeração nos setores dentro do local. Eles se comprometeram a controlar de uma forma melhor e mais efetiva a questão de aglomeração em frentes aos caixas, dentro do próprio estabelecimento e mantendo o distanciamento necessários para poder continuar o exercício das atividades”, explicou o fiscal Alexandre Schieffelbein.

“As vistorias serão rotineiras e que independente do número de pessoas que estiverem dentro do supermercado, se tiver aglomeração em setores e falhas na utilização dos EPIs, a loja será vai ser interditado novamente”, acrescentou.

No final da tarde de sábado, após uma operação de rotina, os fiscais identificaram irregularidades como funcionários trabalhando sem o uso de máscaras de proteção e excesso de pessoas dentro da loja, que fica localizado na rua Primeiro de Março, no Centro da cidade. Ainda no sábado, em nota, a assessoria do supermercado afirmou que estava operando conforme o decreto municipal, com a população limitada a 50% do definido no PPCI do estabelecimento.