Tanque de 3 toneladas se solta de caminhão e sai rolando por ruas de cidade do interior de SP; veja

Um tanque de 3 toneladas se soltou de cima de um caminhão e saiu rolando pelas ruas de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (3). O caso foi registrado por câmeras de monitoramento.

Nas imagens, é possível observar o momento em que uma fumaça branca aparece e o objeto se desprende do automóvel e sai rolando por cerca de 220 metros. O tanque é destinado ao armazenamento de gás, mas, no momento do acidente, estava carregado de areia. Três muros e dois postes foram atingidos e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

