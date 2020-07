Taquara contará com mais dois espaços de apoio para pessoas com sintomas de Covid-19

publicidade

A cidade de Taquara contará com mais dois espaços de apoio para o atendimento de pessoas com sintomas de corinavirus, a partir da próxima segunda-feira. Além da Unidade de Apoio a Covid-19 localizada na Avenida Sebastião Amoretti, junto ao prédio da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quem precisar de atendimento poderá procurar as Unidades Básicas de Saúde dos bairros Empresa e Santa Teresinha que ficam, respectivamente, nas ruas La Paz e Espírito Santo.

Segundo o secretário responsável pela pasta da Saúde, Vanderlei Petry, a iniciativa foi pensando por conta do número elevado de pessoas que procuram a Unidade de Apoio diariamente, causando pequena aglomerações. “Nesta última segunda-feira foram atendidas 88 pessoas. É um número muito alto e precisamos evitar aglomerações, por isso vamos disponibilizar mais dois locais para esta assistência a nossa comunidade”, explica Petry, destacando que haverá acesso exclusivo a estes pacientes.

“Buscamos estruturar estes dois novos espaços com acesso exclusivo para pacientes com sintomas do novo coronavírus, com recepção e agendamento de testes rápidos. No Posto da Empresa também haverá médico específico para estes atendimentos, prescrição e retirada de medicamentos”, informa o secretário.