Taquara e Corsan assinam ordem de início para mapeamento da rede pluvial do município

A Prefeitura de Taquara e a Corsan assinaram a ordem de início para a realização da base cartográfica, atualização e georreferenciamento do cadastro técnico do sistema de abastecimento de água do município. Os serviços, no valor de R$ 384 mil, serão custeados pela estatal, não tendo nenhum gasto para a Administração Municipal. A previsão é de que os trabalhos iniciem ainda no segundo semestre deste ano, sendo encerrados no início de 2022.

Conforme o secretário de Orçamento, Jefferson Allan Muller, os dados que serão cedidos ao município irão formar um mapeamento de toda a rede pluvial de Taquara, possibilitando saber onde estão as tubulações, quais as espessuras, as possibilidades de expansão de água tratada. “Isto nos dará uma economia muito grande e agilizará a prestação de serviços à comunidade e também o cadastramento de projetos para captação de recursos”, destacou.

Entre outros benefícios também estão a diminuição do número de interrupções de abastecimento; mais agilidade no restabelecimento do fornecimento de água por problemas operacionais programados ou não; maior controle das perdas do sistema; melhor assertividade na abertura de valas; menos interferência de terceiros nas redes de água e esgoto da Corsan; menor número de repavimentações; melhoria no atendimento operacional com reflexo direto ao produto final entregue ao consumidor; maior agilidade para tomadas de decisão; e redução no custo da operação dos sistemas, principalmente nas perdas reais e aparentes, materiais para substituição das redes, homem/hora e energia elétrica.

