Teatro fechado motiva protesto em Novo Hamburgo

Fechado para reformas desde dezembro de 2016, o Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, que comporta o Teatro Paschoal Carlos Magno, não tem previsão para ser reaberto. A falta de uma data para que o espaço volte a receber apresentações culturais motivou um protesto no local.

“Realizamos um ato pacífico em frente ao teatro, onde vários grupos culturais se apresentaram, e fixamos cartazes no prédio que já está indo para o terceiro ano fechado”, explica o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Ben-Hur Pereira. A demora na obra seria por conta da construtora, por não cumprir o prazo dos serviços, segundo Pereira.

Em março deste ano, quando foram retomadas as obras, que estavam paradas por falta de pagamento à empreiteira responsável, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) afirmou que a demora nos trabalhos ocorreu pois foi preciso um contrato para o serviço de complementação de adequações necessárias para o novo Plano de Prevenção e Prevenção Contra Incêndio (PPCI). Este inclui itens como sinalização das portas de saídas de emergência e adaptação para acessibilidade do prédio, que já teve a restauração de toda a rede elétrica concluída. A secretaria deve se manifestar oficialmente nesta quarta-feira, mas avalia a ruptura do contrato com a empresa. O investimento total da reforma é de mais de R$ 152 mil.