Tempo segue instável no RS nesta terça-feira, com risco de mais temporais

O tempo seguirá instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com risco de temporais com raios, vendavais e queda isolada de granizo. O sol aparece no Oeste e no Noroeste gaúcho desde cedo e, por isso, a temperatura sobe mais e faz calor intenso, com máximas entre 33 e 35°C.

Por outro lado, chove no Sul e no Leste. Nestas regiões, as nuvens estarão presentes o dia todo, alternando com alguns períodos de sol. Entre a tarde e a noite, as nuvens de maior desenvolvimento vertical se formam com previsão de uma nova rodada de temporais, que deverão afetar especialmente o Centro, Leste e Sul do Estado. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 23ºC e 29ºC.

A MetSul alerta que a instabilidade seguirá no Estado nos próximos dias, com mais temporais em diversos pontos. A chuva seguirá irregular e mal distribuída, mas a repetição dos eventos poderá acumular volumes expressivos de precipitação até o fim desta semana, amenizando um pouco os efeitos da estiagem, além de aliviar o calor com expectativa de dias mais amenos.

Mínimas e máximas no RS nesta terça

Santiago 21°C / 32°C

Pelotas 22°C / 25°C

Uruguaiana 23°C / 33°C

Santa Cruz 21°C / 29°C

Vacaria 15°C / 26°C