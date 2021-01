Temporal em Estância Velha destelha casas e Pavilhão de Atividades Múltiplas

publicidade

O temporal registrado no final da tarde do domingo provocou estragos em Estância Velha e exigiu a atuação emergencial das equipes da Secretaria de Obras e da Defesa Civil. Durante a noite de domingo e madrugada de segunda, os servidores públicos percorreram diferentes pontos da cidade para analisar os estragos e tomar as providências cabíveis. O trabalho foi comandado pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Airton Haag, e pelo coordenador interino da Defesa Civil, Felipe Wagner. Foram, pelo menos, sete chamados registrados pelas equipes e a ocorrência de maior gravidade aconteceu no Pavilhão de Atividades Múltiplas (PAM), onde parte do telhado caiu com a força da chuva e do vento. Estima-se que 20% do telhado do PAM tenha sido comprometido.

Também foram registrados estragos na Escola Municipal Nicolau Anselmo Wecker, no bairro Rincão dos Ilhéus, onde o vento destelhou uma sala. Na rua Timbauva, no Loteamento União, e na rua Aimoré, no bairro União, a água da chuva ainda invadiu o pátio de residências, mas sem maiores danos.

No Loteamento Coorperlaga, no bairro Campo Grande, as equipes foram acionadas para uma inspeção, mas não precisaram fazer nenhuma intervenção.

Já na rua José do Patrocínio, em frente a Escola Estadual Humberto de Campos e próximo a Secretaria de Obras, um poste de luz de uma residência caiu com a força do vento. Por conta disso, o trecho está interditado e sinalizado com cones. A RGE Sul foi comunicada do problema pela Prefeitura e pelos moradores. No mesmo local, a força do vento derrubou uma pequena árvore e a cerca de um terreno. A árvore, que estava obstruindo parte da via, foi removida pelos servidores da Prefeitura.