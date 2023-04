Terminal Parobé e Viaduto Mendes Ribeiro passarão por reformas em Porto Alegre

publicidade

Começaram nesta quarta-feira as reformas geral no Terminal Parobé, no Centro Histórico de Porto Alegre, e da parte elétrica do Viaduto Mendes Ribeiro, no bairro Petrópolis. As obras são executadas pela empresa I9 Engenharia e Consultoria, da Capital, e devem ficar prontas em cerca de dois meses, segundo disse o responsável da empresa, Otávio Santos.

Hoje houve apenas inspeções e levantamentos por parte da equipe. Na quinta-feira, devem chegar no Parobé os contênieres com os banheiros provisórios, já que os atuais locais serão os primeiros a serem isolados com tapumes para a obra.

“Faremos uma reforma total, pintura das estruturas metálicas e de concreto, revitalização da área administrativa e no piso podotátil”, explicou ele. Ainda conforme Santos, para não atrapalhar o fluxo das milhares de pessoas que diariamente circulam pelo terminal, o trabalho será feito em módulos de dez metros, em que o trabalho ficará concentrado na ocasião. Depois do isolamento, será feita a lavagem do terminal, e, em seguida, a pintura com tinta anti-pichação.

Na parte elétrica, serão trocas luminárias, lâmpadas, quadro elétrico e disjuntores. O secretário-adjunto de Mobilidade Urbana (SMMU), Matheus Ayres, disse que a obra é um “banho de loja” nos terminais. “Ainda temos a garantia de que, depois do terminal novo ou remodelado, serão ainda mais quatro anos de contrato de manutenção, totalizando cinco anos de um bom equipamento público para o cidadão”, afirmou Ayres.

O piso podotátil deve proporcionar mais acessibilidade já que o atual não tem marcadores de saída, apenas de fluxo. O contrato com a I9 para mudanças em oito terminais iniciou em agosto de 2022 e tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por até 60 meses. O Antônio de Carvalho, Azenha e o Viaduto Jayme Caetano Braun já passaram por revitalização, enquanto o Nilo Wulff, na Restinga, está em andamento.

O conjunto das obras faz parte do Programa Mais Transporte. A aposentada Vera Britto, moradora do bairro Jardim Leopoldina, disse que frequenta regularmente o Terminal Parobé, e aprovou o início dos trabalhos, mas com ressalvas. “Aqui têm muitos assaltos, principalmente nos banheiros. É muito sujo também. A Prefeitura deveria dar atenção para isto”, comentou ela. A Administração ressalta que contratou seguranças de empresas privadas para os terminais revitalizados e com maior fluxo de passageiros.