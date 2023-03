Travessia de balsa entre Rio Grande e São José do Norte é interrompida até o dia 4

publicidade

A empresa Becker, que realiza o serviço de transporte de veículos por meio de balsas entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte, suspendeu o serviço. Segundo um comunicado divulgado nas redes sociais, a balsa Iara I está com problemas operacionais e operou com apenas um motor na última sexta-feira.

Como precisa de conserto no estaleiro, e só há um disponível em Porto Alegre, a previsão é que o serviço seja retomado em 10 dias, contados a partir deste domingo.