UFPel realiza estudo sobre a população adulta de Pelotas

publicidade

O Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) realiza um estudo sobre a saúde da população adulta da cidade, residente na zona urbana. A pesquisa, que teve início nesta semana, ouvirá 3,5 mil pessoas de 18 anos ou mais.

O levantamento tem como objetivo traçar um perfil da população, abrangendo questões de interesse em saúde pública, como níveis de violência, acesso a serviços e discriminação nestes serviços, qualidade do sono, consumo de tranquilizantes, prevalência de depressão, ocorrência de duas ou mais doenças e prática de atividade física. Além disso, também serão pesquisadas questões como a percepção de justiça na vida pessoal e a indisponibilidade de alimentos.

Para a coleta, devem ser visitados cerca de 1,7 mil domicílios em todas as regiões da cidade. O Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPel realiza este tipo de pesquisa de saúde coletiva da população a cada dois anos, desde 1999. Informações do estudo são analisadas por diversas áreas de saúde. As residências que participam da pesquisa são escolhidas por sorteio. As informações são confidenciais, sendo usadas para análise sem identificação do entrevistado. As entrevistadoras devem estar usando camisa e crachá do estudo.

Em caso de dúvida, a confirmação poderá ser realizada pelo telefone (53) 3284-1332. O estudo deverá ser finalizado no primeiro semestre do ano que vem. A previsão para divulgação dos resultados é no final de 2020.