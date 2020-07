Unidade de Saúde de São Leopoldo é fechada após dois casos de Covid-19

publicidade

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Pinheiro, localizado no bairro de mesmo nome em São Leopoldo, está fechada nesta segunda-feira. De acordo com a prefeitura, a ação ocorre devido a dois casos com relação entre si de Covid-19 em servidores que atendem no local.

Conforme o secretário de Saúde, Ricardo Charão, o restante da equipe, com testagem negativa, será realocada para outros postos saúde da cidade. Segue sendo feita a testagem de todos os profissionais da Saúde, com isso, 143 pessoas de 11 serviços da pasta já realizaram o exame, sendo que, 25 deles testaram positivo e foram afastados de suas funções. Dois deles, são funcionários da UBS Pinheiro. "Como essa unidade tem uma equipe pequena e movimento menor que outras, achamos melhor fechar e realocar os funcionários em outras unidades que têm movimento maior", explicou Charão, salientando que os usuários que precisarem podem procurar atendimento em qualquer outra unidade de saúde do Município, mas a indicada é a UBS São Cristóvão, na Rua Celestina José de Souza.

A sanitização da unidade está sendo realizada e todos os espaços de serviços da Saúde passam pelo processo de limpeza a cada 15 dias, ainda conforme o secretário. A reabertura da UBS Pinheiro está prevista para a quarta-feira. Já na UBS Santo André, dois funcionários também testaram positivo para coronavírus e a unidade foi fechada na sexta-feira.

O prédio foi sanitizado mas deverá permanecer fechado para a conclusão das obras de ampliação da estrutura física. Durante o período de conclusão, os trabalhadores da unidade reforçarão a equipe da UBS São Cristóvão, além dos demais serviços da Rede Municipal de Saúde nas ações de combate e enfrentamento à pandemia de Covid-19. Segundo a Prefeitura, a reabertura deste posto tem o prazo de ocorrer em 45 dias.