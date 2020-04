Unidades sentinelas qualificam atendimento para pessoas com síndromes gripais em Santa Rosa

publicidade

A população de Santa Rosa conta agora com uma iniciativa que busca qualificar o atendimento a pessoas com síndromes gripais. A Fundação Municipal de Saúde criou o "Projeto Sentinela", que centraliza em pontos estratégicos da cidade a assistência a esse público. Quatro unidades básicas prestam os serviços.

Quem chega com sintomas gripes, é direcionado para um espaço reservado, eliminando o risco de contágio de Covid-19 a pessoas que buscam atendimento por outros motivos. A ação visa também à segurança dos usuários e servidores, que têm equipamentos de proteção individual, com serviços incluindo consultas médicas, coletas de exames e fornecimento de medicamentos nos locais. O atendimento é feito por um médico e um técnico em saúde. Pacientes com suspeita do novo coronavírus serão encaminhados para isolamento domiciliar.

As unidades sentinelas funcionam das 7h30min às 11h15min e das 13h30min às 17h, nos bairros Cruzeiro, Agrícola, Jardim Petrópolis e Centro. A comunidade tem ainda à disposição o Tele Atendimento Covid-19, pelo telefone (55) 3511-5222, com dez profissionais que prestam orientações sobre a doença. Um número de WhatsApp (55) 99616-0074 também está disponível.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.