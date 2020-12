Universidade entrega 50 cadeiras de rodas em Caxias do Sul

publicidade

O Centro Clínico (Ceclin) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) entregou 50 cadeiras de rodas destinados a pessoas com necessidades especiais. As cadeiras de rodas, entre elas versões motorizadas, manuais e de banho, foram direcionadas a 35 usuários atendidos pelo Centro Clínico da UCS. O Centro é vinculado ao SUS e é referência de média complexidade em reabilitação física para Caxias do Sul e 49 municípios da região.

A entrega de cadeiras de rodas pelo SUS ocorre periodicamente no Ceclin. Os usuários têm direito a um novo dispositivo auxiliar a cada dois anos, em vista do uso diário que pode danificar o equipamento.

A fisioterapeuta Jussara Ferreira, que atua no Ceclin, explica que a retirada de equipamentos é feita após um acompanhamento detalhado dos pacientes que chegam ao Centro Clínico. Como primeira etapa, é realizada uma avaliação que define as etapas seguintes do paciente, entre elas, a reabilitação física ou o recebimento de equipamentos que possibilitam mais autonomia e melhor mobilidade social. A profissional da saúde destaca que, no caso de indicação de equipamentos, o paciente passa por uma avaliação multidisciplinar que – além da fisioterapia – contempla médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais.

Veja Também

Depois de feito o laudo, ele é encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul. Aprovada, a documentação volta ao Ceclin para que seja feita a aquisição do equipamento. Durante a entrega, um profissional da área explica o funcionamento e os cuidados necessários para uso dos equipamentos aos pacientes e aos responsáveis.

Alisson Patric Lopes de Lopes, 29 anos, foi um dos beneficiários que recebeu uma cadeira de rodas, totalmente adaptada anatomicamente. Ele aguardou cerca de três meses para ter o equipamento e, em poucas horas de uso da nova cadeira, já sentiu as diferenças. “Mudou totalmente. Ela é um pouco menor em relação à cadeira que eu usava, mas é porque ela é adaptada para mim, tem um encosto diferente, mas eu já senti a melhora”, destacou o rapaz, que deve retornar ao Ceclin para dar continuidade ao tratamento de uma lesão que sofreu há nove meses, por causa de um acidente de moto.