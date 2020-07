UPA de Viamão já recebe pacientes de traumatologia e ortopedia

publicidade

Já funcionam na Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA, em Viamão, os serviços de traumatologia e ortopedia, atendimentos de média complexidade, além de consultas, demandas antigas da comunidade local. O setor, inaugurado na última quarta-feira (1), recebe pacientes de segunda à segunda, das 7h às 19h, e conta com profissionais especializados na área. De acordo com a Prefeitura, antes, os pacientes com fraturas precisavam se deslocar até o hospital de Viamão ou Pronto Socorro, na Capital.

Com o novo serviço, a Prefeitura de Viamão amplia a oferta de atendimentos e qualifica ainda mais os serviços de saúde da rede municipal. O serviço, ofertado pela Administração, é realizado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, responsável pela gestão da unidade médica.