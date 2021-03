Uruguaiana adere a consórcio para compra de vacinas contra a Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana aderiu ao consórcio para compra de vacinas contra a Covid-19 na tarde desta terça-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Ronnie Mello que encontra-se em Brasília. O consórcio é liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que deu prazo até a próxima sexta-feira para que os municípios façam a adesão.

Na segunda-feira, os prefeitos interessados na matéria estiveram reunidos em encontro online e a previsão é que a associação seja constituída, legalmente, até 22 de março para que, depois disso, possa atuar na aquisição de imunizantes. “Um importante momento para todos os municípios. As secretarias de Saúde e de Administração trabalham unidas para atender todos os prazos e auxiliar a Federação no consórcio que permitirá a vacinação mais rápida da população”, disse Mello.

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) reúne as 412 cidades com mais de 80 mil habitantes, mas qualquer município poderá aderir ao consórcio público para aquisição de vacinas. O prazo para manifestação de interesse termina na sexta-feira, não há nenhum custo ao município para a adesão ao consórcio, os custos para a formação legal do consórcio público serão pagos pela FNP e os municípios terão 15 dias para aprovar um projeto de lei nas Câmaras.

De acordo com a FNP, a primeira opção do consórcio é a utilização de recursos do governo federal para compra de vacinas, mas transferências de recursos por organismos internacionais, participação da iniciativa privada ou mesmo a compra via cota dos municípios serão discutidas.

Além de Uruguaiana, formalizaram o interesse em participar do consórcio estão Manaus (AM), Salvador (BA), Sobral (CE), Petrolina (PE), Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Boa Vista (RR), Saquarema (RJ), Novo Hamburgo (RS), Caxias (RS), Americana (SP), Bragança Paulista (SP), Pelotas (RS) Mogi Guaçu (SP) e São José dos Campos (SP), entre outros.