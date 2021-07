Uruguaiana chega a 78,7% da população adulta com a primeira dose

publicidade

As equipes de saúde de Uruguaiana aplicaram 3.344 doses de vacinas contra a Covid-19 neste domingo. Foram 3.276 imunizantes de primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais e 68 de segunda dose. A vacinação ocorreu na Escola Cecília Meireles e no drive-thru da Aduana. No total, no final de semana, houve 12.382 vacinas de primeira e segunda dose aplicadas.

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana vacinou 11.733 pessoas nos últimos dois dias com a primeira dose. Somadas às outras 57,2 mil primeiras doses já aplicadas, totaliza 68.933 pessoas com a primeira dose. Isso representa 78,74% da população adulta e 54,33% da população total do município. Em relação à segunda dose, são 24.452 doses ministradas. O que representa 27,93% da população adulta e 19,27% da população total da cidade.

A super etapa de vacinação contra a Covid-19 em Uruguaiana continua nesta segunda-feira. A vacinação segue em pessoas com 18 anos ou mais. É necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Não haverá drive-thru nesta segunda-feira. As vacinas estão sendo aplicadas na Escola Municipal Cecília Meireles (8h às 21h); em todos os postos de saúde da cidade (exceto o Central) e posto de saúde da Barragem (7h30 às 11h e das 13h30 às 17h). A segunda dose das vacinas AstraZeneca e CoronaVac também estarão disponíveis nesses locais. A segunda dose da AstraZeneca vai estar à disposição às pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até 10 de maio.

Veja Também