Uruguaiana e IPE Saúde firmam parceria para o funcionamento de um escritório no município

A Prefeitura de Uruguaiana e o Instituto de Previdência do Estado do RS, por meio do IPE Saúde, firmaram um Termo de Cooperação visando facilitar e auxiliar aos usuários do IPE Saúde, residentes e/ou domiciliados no município, em atendimentos nos canais digitais disponibilizados pela autarquia, por meio de servidores públicos municipais designados e treinados, propiciando suporte e orientação aos segurados do sistema de assistência à saúde. Um servidor público e um estagiário, além de um local adequado nos altos da Estação Rodoviária serão disponibilizados pelo município para o atendimento.

Com o Termo, o município passa a auxiliar e orientar os usuários para utilização direta e autônoma das ferramentas digitais disponíveis, evitando assim o deslocamento dos munícipes à Capital. Assinaram o Termo de Cooperação, o prefeito Ronnie Mello e o presidente do IPE Saúde, Júlio Ruivo. Há 90 dias o escritório local do IPE foi oficialmente fechado na cidade.

