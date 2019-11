Uruguaiana escolhe a corte do Carnaval 2020 no domingo

publicidade

A maior festa popular de Uruguaiana começa neste domingo, às 19h, com a escolha da “Corte do Carnaval 2020”, no Ginásio Municipal Oscar Miranda Schmitt. No evento, serão eleitas a rainha, duas princesas e o Rei Momo que representarão as entidades carnavalescas durante o 16º Carnaval Fora de Época, que acontece de 12 a 14 de março de 2020.

Para concorrer à Corte, nove candidatas foram inscritas, uma representante por escola de samba da cidade, e sete disputam a função de Rei Momo. Haverá apresentação ao público das escolas Os Rouxinóis, campeã de 2019, e Unidos da Ilha do Marduque, vice-campeã da última edição.

Os ingressos antecipados custam R$ 5,00 e mesas de pista a partir de R$ 80,00. Vendas no escritório central, na Estação Rodoviária, localizada na avenida Presidente Vargas.