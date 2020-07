Uruguaiana institui equipe itinerante para monitorar a população

publicidade

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, passa a adotar nova estratégia de fiscalização, monitoramento e orientação à comunidade sobre o contágio do novo coronavírus. Segundo a secretária Lílian Stumm, a partir deste final de semana, equipes formadas por técnicos de enfermagem, fiscais da Prefeitura e homens do Exército Brasileiro, em conjunto, estarão visitando os bairros e localidades do interior do município, levando informações e realizando fiscalização.

“Os números registrados nos últimos meses demonstram que a comunidade não tem por hábito buscar os Centros de Triagem aos finais de semana. Então, vamos levar os profissionais até o cidadão por meio de equipes itinerantes. Com isso, os Centros de Triagem instalados na Escolas Municipais Moacyr Ramos Martins, Marília Sanchotene Felice e no Centro Esportivo Nova Esperança passarão a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, já aos sábados e domingos os profissionais participarão das equipes volantes contando com a Carreta da Saúde”, explicou Lilian.

Durante as abordagens, aquelas pessoas que não estiverem cumprindo os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras terão os nomes encaminhados ao Ministério Público Estadual para as sanções cabíveis. As pessoas que necessitarem de atendimento aos finais de semana devem procurar a UPA - Unidade de Pronto Atendimento ou ao PS - Pronto Socorro da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.