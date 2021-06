Uruguaiana lança a Campanha do Agasalho 2021 nesta sexta-feira

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana, nesta sexta-feira, a partir das 19h, realiza a live de lançamento e abertura oficial da Campanha do Agasalho 2021, com show dos artistas Chico Alves e Cléber Soares. Com o lema “Esquenta Uruguaiana”, o projeto tem por objetivo arrecadar agasalhos para atender as famílias em desvantagem social. “O serviço social da prefeitura é amplo e atende as famílias durante todo ano. Porém, neste período, durante o frio rigoroso, as arrecadações são intensificadas. Para incentivar a comunidade preparou-se atividades especiais”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Soraya Salomão.

De 18 de junho a 17 de julho, a prefeitura vai desenvolver atividades on-line e presenciais obedecendo os protocolos sanitários para evitar o contágio do novo coronavírus. Haverá uma série de pontos de coleta nas secretarias municipais e em lojas do comércio. As pessoas que necessitarem de ajuda devem procurar um dos Centros de Referência em Atendimento Social (Cras), durante o ano inteiro.

Dando continuidade à programação, neste sábado, das 9h às 14h, haverá arrecadação de doações no Calçadão da Bento Martins, que serão destinadas para uso no atendimento aos setores Consultório na Rua e Serviço de Abordagem. Neste domingo, das 13h às 17, ocorre o Pedal Solidário, com organização da Secretaria de Esporte e Lazer, no Parque Dom Pedro II (Parcão).

No dia 3 de julho, das 8h às 11h, terá o drive-thru Aquece Uruguaiana, com arrecadação de agasalhos em frente à prefeitura. E por último, no dia 17, às 20h, acontece a Noite da Dupla Grenal, live show pelo Facebook da prefeitura com sorteio de camisetas do Inter e do Grêmio para quem fizer doações. Nos trabalhos de 2020 foram arrecadados 12 mil agasalhos e 600 cobertores, sendo a meta deste ano ampliar em 20% o volume de donativos.

Veja Também