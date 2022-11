Uruguaiana realiza cadastro e mapeamento de eventos para 2023

publicidade

A Secretaria de Turismo de Uruguaiana abriu prazo para cadastramento, por parte de entidades públicas e privadas, para o Calendário de Eventos do Município de 2023. O prazo de inscrições se encerra no próximo dia 30 de novembro. A ação tem como objetivo identificar e divulgar os diferentes eventos que ocorrem durante o ano no município, fomentando com isso a geração de fluxo de turistas no decorrer de todas as estações do ano, movimentando a economia local com reflexo direto na criação de emprego e promoção de renda .

“É de suma importância que todos os eventos sejam cadastrados, para podermos com estes dados, criarmos uma rede de informações que cheguem a todas as pessoas, por isso contamos com a participação e empenho de todos neste processo”, avaliam os dirigentes do segmento. Para cadastrar o evento, basta acessar o link, preencher o formulário digital e encaminhar. Informações pelo fone (55) 3911-3072 ou e-mail: eventouruguaiana@gmail.com.