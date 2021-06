Uruguaiana tem baixa procura pelo imunizante contra o vírus H1N1

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana está reiterando a importância da população se vacinar contra o vírus Influenza (H1N1). A campanha entrou na terceira fase dos grupos prioritários, que terão preferência na imunização até o dia 9 de julho. Quem pertence aos grupos prioritários da primeira ou segunda etapa também têm preferência e podem procurar as unidades de saúde. Para aplicar a vacina, os postos de saúde da cidade estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 17h. As pessoas deverão levar o Cartão do SUS, documento com foto e CPF. Os portadores de comorbidades precisam apresentar comprovante, receita ou laudo médico. Os grupos privados de liberdade serão vacinados nos próprios locais.

A SMS destaca que é fundamental respeitar o intervalo de 15 dias entre a aplicação da vacina da Covid-19, sendo ela a primeira ou segunda dose, e a vacina contra a Influenza. Estão incluídos nos grupos das três fases: crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população carcerária e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

O público alvo, no município, para receber a H1N1 é de 49.390 pessoas e até agora foram aplicadas apenas 20.400 doses, menos da metade do objetivo de vacinação.

