Uruguaiana tem carreata e ato a favor de Bolsonaro

publicidade

Centenas de veículos saíram em carreata pelas principais ruas de Uruguaiana, nesta terça, para manifestar seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e descontentamento com o Congresso Nacional e STF. A concentração aconteceu na Praça da Estação e seguiu pelas ruas Flores da Cunha, Vasco Alves, XV de Novembro e no entorno central.

Bandeiras , faixas e cartazes foram dominantes no ato que, no início. contou com momento de oração O buzinaço foi a trilha sonora da manifestação que reuniu pessoas de uma série de segmentos comerciais e empresariais.

Veja Também