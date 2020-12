Uruguaiana terá drive-thru solidário de Natal com lançamento de livro

publicidade

Uruguaiana terá um drive-thru solidário de Natal, nesta quarta-feira, na orla do rio Uruguai, platô da Praia da Santinha, a partir das 16h. Na ação, a pessoa poderá adquirir um exemplar do livro “Rio Uruguai - 500 anos do encontro entre dois mundos" para presentear alguém. A receita integral arrecadada com a venda da obra será destinada à Santa Casa de Caridade da cidade.

Segundo o autor do livro, o professor e historiador Pedro Duarte, 2020 foi um ano difícil para todos, inclusive para os autores. Obras literárias não puderam ser lançadas em sessões de autógrafo. “Não foi possível nos encontrarmos em Feiras do Livro”, salientou. “Mesmo assim, nós não perdemos a vontade de escrever e vocês não perderam a vontade de ler”, completou.

Assim, pensando na literatura, nos leitores, mas também na necessidade de ajudar a sociedade e aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente no hospital do município, o escritor decidiu realizar o lançamento diferenciado para o seu novo livro “Rio Uruguai - 500 anos do encontro entre dois mundos”, por meio do modo solidário.

Veja Também