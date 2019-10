Uruguaiana terá palestra sobre prevenção à depressão e ao suicídio

publicidade

Nesta segunda-feira, Uruguaiana recebe a palestra “Prevenção à Depressão e ao Suicídio” com o empresário e escritor, Cláudio Spengler, e a psicóloga e doutorada em Ciências Sociais, Cláudia Weyne Cruz, que também atua na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. A parceria público-privada, voltada aos problemas emocionais recorrentes, desenvolve este trabalho a partir do conceito de que é preciso conversar sobre depressão e suicídio.

De acordo com Cláudia, o projeto ajuda as pessoas a compreenderem e serem mais acolhedoras com a dor dos outros. O evento acontece no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa, às 20h. A entrada é 1kg de alimento não perecível, arrecadação que será doada à entidade beneficente.